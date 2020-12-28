去年6．12 包圍立法會　24歲電梯技工襲警罪成判囚一個月 (18:45)

24歲被告陳柏傑，被控於2019年6月12日，在金鐘添華道近38555號燈柱襲擊警長方樂文。辯方求情時透露，被告將於明年2月結婚，並會於5月成為父親，望法庭可考慮緩刑，但裁判官香淑嫻按上訴庭指引，決定將被告判囚。被告行入犯人欄時，旁聽席上多人大叫「撐住呀！」，亦有人安慰他的未婚妻。

裁判官香淑嫻在裁決時表示，所有警員證人均誠實可靠，在關鍵情節上證供互相脗合，部分細節出現偏差亦不影響，例如過程時長、為被告上手銬的地方等。她亦接納警長方樂文解釋事發後沒有拍攝胸口紅腫的地方，是因急於繼續執行職務，而不爭的事實是當日只有40名速龍隊員，但須面對數以百計的示威者，同意留在現場比驗傷重要。

被告自辯時稱，當日手持電話拍攝警員的行為，但隨後警方截查他時，有警員叉他的頸，他認為警方有意襲擊，故此大叫救命。裁判官香淑嫻稱此說法「匪夷所思」，因當日除了被告，在場亦有其他人舉機拍攝，關注警方的行為，認為警方不會在眾目睽睽下襲擊他。

裁判官香淑嫻續稱，若被告在叉頸下仍可呼救，警員叉頸的力度也不會大，而實情是警員根本無襲擊他，認為被告不是誠實可靠證人，並基於信納的事實，即被告有用雙手推方樂文胸口一下，故裁定他的襲警罪罪成。

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