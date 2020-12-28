深水埗主教山食水減壓缸獨特建築引關注　居民促暫停清拆作歷史評級 (19:00)

今早約8時，約10名深水埗居民手持「尊重民意，切勿清拆」等標語到場，抗議清拆食水減壓缸，要求暫停工程，居民一度與工人爭執，後來工程暫時停工。深水埗區議員何啟明亦有到場了解，並於facebook發出帖文，要求水務署停工，待明年1月區議會大會討論如何保育。

水務署今年5月向深水埗區議會提交的文件顯示，該食水減壓缸位於主教山山頂的地底，佔地約4300平方米，直徑約47米，深度約7米，建於1930年前，早年已停用，結構出現裂縫，存有安全隱憂。水務署檢視西九龍的供水設施後，認為不需要再使用減壓缸用地興建新的供水設施，故決定將土地交還地政總署作其他用途。

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