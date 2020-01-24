小學教師林麗棠去年校內墮斃　校工作供：校長開會話唔係咁大件事唔好打999 (18:00)

相關報道：李東海校女教師校內墮斃 死者胞妹稱姊墮樓前稱「唔想再見到校長醜陋面孔」

另一名校工夏惠娟稱，她回校後聽到冼奕良說「有嘢跌咗落嚟」，她先致電打救護車電話號碼，打不通後立即打999，強調校方沒特別說不准報警。

學校的中文科主任林美琴供稱，她回校後看到6樓有人，叫冼奕良報警，但他說「校長唔想報警」，她立即衝上教員室，向當時的兩名老師說「有人可能會跌落嚟」，惟一名郭姓教師稱「校長話唔可以報警」，她於是到校務處索取危機處理手冊。

作為有利害關係一方的校長羅婉儀，向林美琴指出她入職時學校發生過學生墮樓事件，當時她已在校務會議說過，遇上嚴重事件時應毫無猶疑報警，亦就此修改了教師手冊，惟林美琴回答說「無印象」。

被問到事主林麗棠與校長羅婉儀的關係，林美琴答稱「唔係幾好」，她曾聽事主親口說過校長要她寫悔過書，原因是她不依程序做事。林美琴又稱，羅婉儀與教師的關係比較疏離，「大家都比較驚佢，驚被批評」。羅婉儀接受盤問時反駁稱，她會出錢請同事「食嘢」，刻意營造和諧氣氛，絕不認同她與同事關係疏離。聆訊明（29日）續。

其他報道：林卓廷涉披露受調查人身分提堂 明年3月再訊准保釋禁離港

其他報道：同志伴侶居屋繼承權司法覆核 申請人本月初去世

其他報道：周梓樂死因庭｜專家稱停車場2樓及3樓望出街景視野大致一樣