公院醫護投訴納米口罩斷繩　醫管局回應向生產商反映 (17:00)

有醫護人員向《明報》投訴有關納米口罩質素差，有醫院於8月起改用該款口罩，以代替N95呼吸器，至第四波疫情爆發，愈來愈多醫護反映口罩問題。該醫護表示，他在穿著保護裝備、準備進入隔離病房時，納米口罩的繩索突然斷裂，幸未進入病房為病人進行高風險程序，但對口罩質素感擔憂。

該醫護又說，不少同事反映口罩問題，包括從包裝盒取出口罩時，鼻樑位置的鐵線已外露，無法佩戴；另有醫護卸除裝備時才發現繩索接駁位穿孔；甚至有醫護進入隔離病房護理期間繩索斷裂，被列為其他接觸者需要檢測及醫學觀察。該醫護補充，納米口罩只有一個尺寸，難以符合所有醫護的面形。

醫管局行政總裁高拔陞表示，該款納米口罩相對新，同時需時適應，但承認設計上可以改善，已向相關供應商及生產商反映，但強調符合感染控制才予醫護人員使用。

醫管局總感染控制主任賴偉文表示，有關納米口罩的使用問題，「收到好多投訴」，會安排面形測試，希望找到合適的型號給醫護使用。他稱沒有隔離病房醫護因口罩問題而受感染。

本報正向生產商盈宗製藥查詢。

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