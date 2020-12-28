新冠肺炎｜馬頭角羈留中心越南籍非法入境者確診 (17:19)

相關報道︰青山灣入境事務中心越南籍非法入境者確診 中心即時暫停探訪（12月27日）

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，涉事40歲越南籍女子（個案8620）於11月13日到港，12月10日被捕後送到旺角警署，12月14日轉送青山灣入境事務中心，再轉到馬頭角羈留中心，12月15日首次新冠病毒測陰呈陰性，至12日26日再做檢測，結果變為陽性，確診後已送院。6名與確診者同處一個羈留室的羈留者被列為密切接觸者，安排送往檢疫中心。張竹君並稱，馬頭角羈留中心所有職員及羈留者將再檢測；旺角警署相關警員均有穿保護衣，無人列密切接觸者。

青山灣入境事務中心另一同為越南籍的非法入境者本月26日確診，張竹君表示，相關部門會調查該病人與今次個案有否關連，她相信兩人較可能在社區受感染。

入境處表示會積極配合衛生防護中心的檢疫措施及指示，盡快安排中心內所有被羈留者及入境處人員進行病毒測試並即時暫停所有探訪，直至另行通知。

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