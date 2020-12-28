20歲男生被控拒捕　辯方：被告是想用手抹臉上胡椒噴劑 (15:16)

被告謝志恒（20歲），報稱學生，控罪稱他於2019年12月25日在德福廣場一期一樓六福珠寶外，抗拒正當執行職務的警員19037周展卓。

周展卓作供稱，他當時隸屬東九龍衝鋒隊第三隊，當晚9時進入德福廣場一期作拘捕行動，看到有60名主要穿黑衫褲的人在星巴克外聚集叫「光復香港、時代革命」等口號，他跑向人群作警告，人群散去，他沿扶手電梯追截時，見被告被同袍拉住期間掙扎，於是揮動警棍作警告，1至2秒後用警棍打被告上肢。

周展卓稱被告嘗試逃走的情況激烈，有同袍曾向被告使用胡椒噴劑，但被告繼續反抗；而他作出警告後1至2秒，再向被告噴胡椒噴劑。

辯方盤問周展卓稱，當時被告後方被兩名警員包圍，前方亦有3名警員，無可能在此情況下掙扎，周展卓表示不同意，稱他為被告鎖上手扣後，被告想撥開警員的手。辯方向周展卓稱，所謂反抗是被告想用手抹去臉上的胡椒噴劑，周展卓表示不同意。案件明續。