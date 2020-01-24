李東海校女教師校內墮斃　死者胞妹引述姊墮樓前稱「唔想再見到校長醜陋面孔」 (15:55)

事主林麗棠（終年48歲）去年3月6日證實不治。其胞妹林麗珠供稱，胞姊是家中長女，在李東海小學任職逾20年，近年患上抑鬱症，須定期覆診。自校長羅婉儀2014年上任後，胞姊與校長的關係「從來都唔係咁好」，羅婉儀上任時曾在教職員會議上稱「係舊校學識令唔鍾意嘅老師自動辭職」，令胞姊感到害怕。

同年2月，胞姊負責籌備到澳門的學生交流團，但校長指林麗棠沒有上報活動，私自帶學生出境，叫她「最好自動辭職」。林麗珠形容胞姊講述事件時感「好驚」，「喊得好犀利」。其後校長要求她提交報告檢視事件，惟校長不同意報告內容，多次要求作修改。

林麗珠稱，事發前一天，胞姊需回校處理書簿津貼問題，其間被校長召見，「被困咗3個鐘」，之後胞姊大哭，到了東華三院總部報告，獲一名周姓主任接見，該主任僅稱會跟進。

林麗珠續稱，事發當日胞姊乘頭班車回校，其間向姊弟的群組發信息稱「唔想再見到校長醜陋嘅面孔」，林麗珠不停致電胞姊不果，又嘗試聯絡她的同事，但不久後校務處來電，表示胞姊在高處墮下，她和弟弟立即趕到學校。

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