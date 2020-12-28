彩雲邨豐澤樓污水驗出新冠病毒　居民：污水管傳臭味多時 (18:07)

黃大仙區議員廖成利表示，本月8日有豐澤樓中層17號室的戶主投訴，稱其屋內渠管出現滲漏，並傳出強烈臭味。鑑於該大廈與相鄰有確診個案的明麗樓喉管設計相同，當局上周一（21日）起一連5日為豐澤樓作污水病毒檢測，其中4個樣本對新冠病毒呈陽性反應，擔心有隱形傳播鏈，故要求全座居民檢測。

居於豐澤樓低層7室的魏先生表示，豐澤樓已入伙40多年，主要由兩個單位共用同一污水管，喉管「無爆無人投訴」便不會更換，日積月累下喉管損耗，污水管早於疫情爆發前已傳出臭味，但氣味不濃烈，亦沒有污水滲漏，稱「打開門吹一陣就散」。

魏先生稱，雖然豐澤樓未有確診個案，但理解政府要求全座檢測的決定，只望當局安排妥當，不要難為老人家，稱「檢測一定有好處，雖然今日檢測完報告未出，過兩日中招都未定」。魏先生表示自己一直保持廁所清潔，同時避免把重物放近喉管，「再小心啲」保障健康。

居於豐澤樓12樓的譚先生下午到樓下流動檢測車接受檢測，他對大廈疫情感擔心，稱自己一直注意衛生，佩戴口罩及眼罩，惟剛才趕緊下樓檢測忘了戴眼罩。他表示，有街坊曾因不同原因拆除及改裝氣喉，但據他所知，房屋署已巡查及修復。

立法會議員柯創盛下午帶同兩名水喉專家到豐澤樓了解，其中一名專家、英國特許水務學會資深會員潘景和表示，他們曾到大廈高層及低層共5個單位了解，其中有3個單位曾作內部改動，廁所氣喉被移除，惟重新接駁時手工參差引致漏氣；另外兩戶的氣喉雖然仍維持房屋署原裝設計，但維修時新舊喉管接駁手工欠佳，部分接駁位的膠紙有破孔漏氣，更有一戶的氣喉被鋸斷後沒有封好或接駁。他認為，房屋署有必要盡快派合資格人士全面檢查及復原大廈喉管。

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