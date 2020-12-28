周梓樂死因庭｜專家稱停車場2樓及3樓望出街景視野大致一樣 (14:23)

鄭郁棋表示，去年11月下旬到肇事停車場現場勘查，主要集中在周梓樂懷疑墮地一帶。他指出，周梓樂被發現倒臥在肇事停車場2樓、面向廣明苑的外圍行人路，而對上3樓同一位置為「中空」，但外牆上仍有一個「裝飾鐵欄」，「無保護到人，因無人行到過去」。他表示，由停車場2樓面向廣明苑的行車路望出街景時，視野會看到一幅0.9米的矮牆、鐵欄及街景。而在停車場3樓，即懷疑周梓樂墮下的位置，由行車路望出街景的視野，一樣看到一幅1.2米的矮牆、鐵欄及街景。

鄭郁棋表示，按警方資料，周梓樂身高1.75米；勘查時鄭邀請一名身高1.78米的同事，模擬周在3樓的視野。他稱，當同事在3樓由行車路行近矮牆時，要走到矮牆0.8米外、即一隻手臂略長的距離時，才看到3樓矮牆外圍是中空。

此外，鄭郁棋分析多段閉路電視片段，事發當日凌晨約1時1分、即疑似梓樂墮地前，鏡頭拍到停車場2樓車輛上方有一下閃光，他表示閃光僅出現0.1秒，初步判斷來自光管附近，「因為有物件好快出現，或者跌落而造成」。

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