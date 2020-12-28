消防員學生等3人認非法集結　還押至明年初判刑 (13:30)

被告依次為消防員方志雄（現34歲）、學生林展陶（現17歲），以及兼職銀行職員趙皓雋（現26歲）。方志雄承認非法集結、抗拒警務人員、管有違禁物品、管有物品意圖損壞財產，以及管有無牌無線電通訊器具共5罪；林展陶承認非法集結罪；趙皓雋則承認非法集結，以及管有物品意圖損壞財產共兩罪。

辯方求情時指出，方志雄任職消防員近10年，同時呈上17封由上司、同僚和親友撰寫的求情信，當中有超過50名同僚聯署，信中形容被告受同僚歡迎、為人熱誠、勇敢和專業，實習期間已獲派處理重要任務，亦經常負責前線工作，更於2017年因搜救被困飛鵝山的內地人而獲嘉許「花雞繩」，形容此事有賴被告將公眾比自身利益看得更重，以及抱持堅強的意志。辯方又指出，本案有違被告一貫原則，他對事件深感後悔，假如時間能倒轉，他將作出不同的決定。

控方案情指稱，去年11月10日，至少百多人在彌敦道與山東街範圍集結，警方驅散期間截停3名被告。方志雄期間將汽油彈丟在路面，其後激烈反抗，包括打中警員X的面罩，以及用力將對方撐起，他及後被搜出彈簧刀、槌、鐵筆，以及3枚汽油彈等物品。趙皓雋則被搜出兩枚汽油彈和打火機。