8．31港島暴動案首被告罪成　官：只帶小量繃帶難接納辯稱急救員　按裝備、逃走及伙伴襲警推論曾參與暴動 (13:15)

去年8月31日港島大型衝突中16人被控暴動罪，其中7人經審訊後，今（28日）在區域法院裁定首被告暴動罪及無牌管有無線電通訊器具罪成，其餘被告罪脫。法官姚勳智在裁決中指出，從所有控方證人的證供及錄影片段來看，現場確實發生了一場暴動，而控方主要依賴3個基礎控告各被告，即各人被捕時的位置、衣著與裝備，以及有否逃跑。
相關報道：7人涉8．31港島衝突被控暴動罪 首被告罪成 其餘被告罪脫
針對首被告陳佐豪，姚官指出，警方當晚開始推進不久，首被告與他人衝落珠城大廈之電梯逃走時，遭一名警員捉住，但緊貼首被告身後的伙伴，用長傘襲擊警員，以助首被告逃脫但失敗，而首被告當時身穿胸口護甲、雙臂護甲，穿黑衣褲鞋，並跌出一部只要駁回天線便可使用的無線電對講機。
姚官認為，首被告辯稱當日為急救員的說法難被接納，因為他的背囊內只有小量繃帶，並無其他急救裝備，就算辯方證人、東區區議員徐子見稱，首被告曾說當日要在示威現場做急救員，但事實是否如此，徐子見亦無法確認。因此，姚官按照首被告的被捕時間、位置、整全防衛的裝備、有逃走及他的伙伴襲警的情況，認為唯一無可抗拒的推論，就是首被告必然是曾參與暴動的人；而首被告亦沒有對講機牌照，故裁定他兩罪罪成。
至於其他被告，姚官指出，雖然金君卿、劉宇軒及許智銳均穿黑衫，與很多參與暴動的人相似，出現和被捕的地點亦與暴動的時間或距離相近，可是金君卿確曾向着警方方向跑，劉宇軒折返原點，許智銳更不知在人群中何處出現；而郭美均雖有逃跑及身穿類似暴動者的裝束，但證供上難以肯定她曾參與。
姚官續稱，陳子揚及鄒咏霖的外表裝束與暴動者不相似，況且他們被捕的時間距離暴動發生後有一段頗長、約20分鐘的時差，控方難以從環境證供來推論他們必曾或可能參與暴動。基於上述原因，姚官裁定第二至第七被告暴動罪罪脫。
相關報道：運輸工控暴動 徐子見出庭證被告勝任急救員（12月2日）