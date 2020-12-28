新冠肺炎｜梁子超：入院單次篩檢有漏洞　需高度護理病人應重複檢測 (12:40)

聯合醫院出現院內超級傳播，12名病人及7名員工確診新型冠狀病毒，「超級傳播者」84歲婦入院時初次檢測呈陰性。呼吸系統科專科醫生梁子超今（28日）在港台節目表示，應對需高度護理如餵食、抽痰等的病人，設嚴謹的重複檢測機制，當病人第一次檢測陰性時，應在3至5日後再檢測。他解釋，新冠病毒潛伏期14日，只靠入院篩檢有漏洞，令醫院防疫容易被突破，認為醫管局需檢視。
對於聯合醫院60至70名職員須檢疫，梁子超表示，院方需加強感染防控工作，加上未來數日天氣轉凍，聯合醫院應考慮將部分急症個案轉介其他醫院。
港大感染及傳染病中心總監何栢良在同一節目亦表示，新冠病毒有潛伏期，病人入院時如未發病，未必驗到病毒，認為要為高危病人重複檢測，但是公立醫院地方不足有限制，相信難以安排獨立地方給高危病人接受觀察。
公共醫療醫生協會會長馬仲儀則在同一節目表示，是次院內傳播對聯合醫院造成很大影響，涉事病房關閉，變相其他病房更忙碌，多名護理人員、醫生或實習醫生、專職醫療人員需隔離，影響門診和其他服務。
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