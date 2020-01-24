福士天水圍衝破警方路障　時速230公里狂飈47公里反轉屯元荃被捕 (08:47)

凌晨1時38分，新界北交通部於天水圍天慈路近蝦尾新村對開路段設置路障截查途經車輛，其間一輛白色福士私家車駛至，其車尾燈牌沒有亮起，警員遂示意停下，司機反而加速衝破路障逃走，警員隨即上車追截。
福士一路高速逃走，飈至元朗錦綉花園駛上新田公路，再沿青朗公路經大欖隧道出荃灣方向逃走，抵達荃灣後再經德士古道迴旋處掉頭，沿青山公路往新界方向行駛，途至深井時更駛上屯門公路逆線行駛，逃至屯門雅都花園外屯門公路被3輛警車截停。
司機發現被截停後，隨即與女乘客棄車逃走，被警員追至青山公路新墟段時制服拘捕。該福士私家車一度於公路溜前撞向封路警車，警員及時上前拉手掣停車。
涉事福士私家車逃走期間時速一度高達230公里，逃走距離長達47公里，其中駛至屯門公路逆線行駛時橫衝直撞，於深井對開位置與一輛私家車碰撞，有電單車躲避時失平衡自炒，鐵騎士手腳擦傷需送院治理。
警方封鎖截停私家車位置路段調查，發現該車的行車證已過期8天，29歲姓陳司機早前涉及不小心駕駛被停牌，他涉嫌停牌期間駕駛、駕駛未獲發牌照車輛、危險駕駛、駕駛時沒有第三者保險及在藥物影響下駕駛被捕，他事後報稱不適需送院檢查，女乘客則被帶署助查。
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