福士天水圍衝破警方路障　時速230公里狂飈47公里反轉屯元荃被捕 (08:47)

福士一路高速逃走，飈至元朗錦綉花園駛上新田公路，再沿青朗公路經大欖隧道出荃灣方向逃走，抵達荃灣後再經德士古道迴旋處掉頭，沿青山公路往新界方向行駛，途至深井時更駛上屯門公路逆線行駛，逃至屯門雅都花園外屯門公路被3輛警車截停。

司機發現被截停後，隨即與女乘客棄車逃走，被警員追至青山公路新墟段時制服拘捕。該福士私家車一度於公路溜前撞向封路警車，警員及時上前拉手掣停車。

涉事福士私家車逃走期間時速一度高達230公里，逃走距離長達47公里，其中駛至屯門公路逆線行駛時橫衝直撞，於深井對開位置與一輛私家車碰撞，有電單車躲避時失平衡自炒，鐵騎士手腳擦傷需送院治理。

警方封鎖截停私家車位置路段調查，發現該車的行車證已過期8天，29歲姓陳司機早前涉及不小心駕駛被停牌，他涉嫌停牌期間駕駛、駕駛未獲發牌照車輛、危險駕駛、駕駛時沒有第三者保險及在藥物影響下駕駛被捕，他事後報稱不適需送院檢查，女乘客則被帶署助查。