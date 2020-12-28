7人涉8．31港島衝突被控暴動罪　首被告罪成　其餘被告罪脫 (10:36)

首被告的判刑押後至明年1月18日處理，以待索取其背景報告，須還押候判。

7名被告依次為運輸工人陳佐豪（25歲）、商人金君卿（34歲）、學生劉宇軒（23歲）、學生郭美均（22歲）、學生許智銳（22歲）、裝修工人陳子揚（41歲）及鄒咏霖（25歲），被控於去年8月31日在銅鑼灣記利佐治街1號一帶，連同其他人參與暴動。陳佐豪另被控一項無牌管有無線電通訊器具罪。

控方開案陳辭稱，當晚逾8時，約300名示威者在希慎廣場外的軒尼詩道集結，向警方擲磚及汽油彈，警方其後多次發出警告，約9時仍有過百人集結在記利佐治街1號一帶，當中包括7名被告；有示威者向路障擲汽油彈縱火，及後警方推進，7名被告逃跑，在百德新街交界附近被捕，當時他們有頭盔、眼罩及護甲等裝備。

法官姚勳智早前裁定全部被告表證成立後，首被告陳佐豪傳召東區區議員徐子見作辯方證人，證明首被告當日可在現場勝任急救員。

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