台式飲品配料健康之選　營養師：仙草寒天熱量較低　水果茶要選無糖 (09:45)

台式珍珠奶茶一向受歡迎，惟不少台式手搖飲品都屬高糖高脂。全城減鹽減糖facebook分享註冊營養師謝詠瑩的健康營養貼士，指出台式飲品的「健康陷阱」，並建議如何選擇低糖低脂飲品及配料，大家在節慶飲食時不妨參考。
飲品健康之選：水果茶不添加糖
謝詠瑩教路，1杯無添加糖水果茶（約700毫升）約有70kcal；飲用時連果肉一併進食，可攝取維他命C和膳食纖維。
【提提你】下單時記得點選無糖，添加糖的水果茶或許感覺上不是太甜，其實可能是冰粒降低對甜味的敏感度，飲品實際含有不少糖分。
配料健康之選：仙草、寒天、蒟蒻、愛玉
不少台式飲品內含珍珠、椰果、仙草等配料，謝詠瑩表示，選擇配料時可選較健康的仙草（即涼粉）、寒天、蒟蒻或愛玉。仙草膳食纖維不高，大部分都是水分，熱量偏低，以一杯台式飲品的配料分量為例，一份仙草只有約29kcal。寒天主要是食用纖維，熱量較低且有飽肚感，一份寒天只有約15kcal。
【提提你】坊間部分店舖會加糖水烹煮，間接令熱量增加，因此不宜多飲。
台式飲品熱量逐個捉
一杯台式飲品熱量（約520ml）
珍珠奶茶 405kcal（含26克糖，約5粒方糖）
黑糖珍珠鮮奶 405kcal（含9克脂肪，約2茶匙牛油）
芝士奶蓋綠茶 295kcal（含18克糖，約4粒方糖）
一杯台式飲品配料（每份）熱量
珍珠（木薯粉） 165kcal/份
椰果 108kcal/份
仙草（涼粉） 29kcal/份
寒天/蒟蒻/愛玉 15kcal/份
消委會報告：
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