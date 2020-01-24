本港今增70確診23源頭不明　一輸入病例英國返港第19天檢測陽性　聯合醫院2D病房人員探訪者須強制檢測 (16:42)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，輸入病例（個案8597）於12月7日從英國返抵香港，他完成14天檢疫後於第19天再做檢測時呈陽性，返家後曾於12月22日與家人用膳，不排除是本地感染，有待病毒株分析。

另外，聯合醫院懷安科2D相關群組累計有19人（包括12名病人及7名工作人員）確診或初步確診，7名工作人員包括4名護士、兩名病房助理及一名抽血員，其中抽血員及一名病房助理曾到其他病房工作，其間有戴口罩。當局稍後將發出強制檢測公告，聯合醫院2D病房及深切治療部的工作人員、探訪者、病人須強制檢測，涵蓋12月15至27日期間。

九龍灣護養院一員工確診

張竹君稱，個案8603屬一名相關個案，其家人此前確診。患者是九龍灣雅麗氏何妙齡那打素護養院工作人員，於4樓工作，由於發病前曾上班，十多名院友列密切接觸者送檢疫，護養院人員亦須接受檢測。

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