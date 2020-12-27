新冠肺炎｜鯉魚門邨鯉生樓今起設流動採樣站　居民工作人員可免費檢測 (16:03)

鯉魚門邨鯉生樓昨（26日）新增一宗確診個案，累計6宗個案，涉及4個單位。政府今（27日）表示，鑑於近日在鯉魚門邨鯉生樓出現多宗確診個案，宣布今日起至12月31日在鯉魚門邨鯉生樓地下後門通道增設流動採樣站，向鯉生樓居民及工作人員免費提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集服務；另設於油塘社區會堂的社區檢測中心亦會繼續為其他鯉魚門邨居民及工作人員提供免費檢測服務，暫定至12月31日。