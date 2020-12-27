新冠肺炎｜日本明起封關禁外國人入境　港學生急訂機票趕赴日留學 (17:00)

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根據香港國際機場顯示屏資料，本港今日下午有數個航班前往日本。周小姐兩個月前以網課形式，入讀東京一間語言學校，惟學校下月起暫停網上課程，她希望繼續日文學業，故就算日本疫情嚴峻，亦無奈要到當地上課。她本身預訂機票本月30日出發，但昨晚8時許得悉日本即將封關後，便急忙重新訂購機票今日起程。

周小姐的父母及弟弟到機場送行，周父稱，原本希望待日本疫情緩和才讓女兒到當地就學，「但它（學校）沒有給你選擇，它停止網課」。周父又稱，全球多地包括本港爆發疫情，認為港日兩地疫情風險相若，女兒赴日讀書「博得過」。

在日本從事資訊科技業的何先生，今日按原定計劃回日本工作。他說自己長期在日工作，不必來回港日兩地，日本封關對其影響較小。不過他稱，有朋友即將赴日工作，惟未趕及購買機票在日本封關前到達日本，或需待當局放寬入境措施後再赴日。

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