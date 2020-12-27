新冠肺炎｜袁國勇倡動員一萬紀律部隊人員協助接觸追蹤 (15:45)

本港過去一年新型冠狀病毒疫情反覆，正經歷第四波爆發，近月有聲音要求全民檢測，港大微生物學系講座教授袁國勇今早（27日）接受無綫新聞《講清講楚》訪問時表示，本港控疫「最大問題」是接觸追蹤不夠快、不夠效率，他稱內地經驗是一併追蹤密切接觸者的密切接觸者，「行前疫症一兩步」，建議港府動員一萬名紀律部隊人員協助追蹤。
袁國勇表示，上周到深圳與內地交流抗疫經驗，他指出，上海沒有進行全民檢測都能控制疫情，內地的做法是不僅追蹤確診患者的密切接觸者，而是連同有關密切接觸者的密切接觸者都一併追蹤。
袁國勇建議動員一萬名紀律部隊人員，每當有確診個案出現時，帶同深喉唾液樣本瓶上門尋找有關接觸者，情況如許可，即場留深喉唾液樣本作檢測，務求於24小時內尋獲有關接觸者，安排相關的人檢疫或盡快完成檢測。
袁國勇表示，不反對全民檢測，但認為這亦有限制，「如果不動用人力物力去做，全民檢測一點用也沒有」，加上邊境漏洞、進口冷凍貨物及市民抗疫疲勞等因素，恐要每隔一至兩個月全民檢測一次。
他又稱，港府落實政策措施不到位，「紙上談兵，紙上的措施最好，但問題是落實，原來落實不足50%，咁就無用」，「如果每一個環節有疏漏，30%至50%無咗，永遠控制不到（疫情）」。此外，袁國勇稱有高危群組的檢測有3%的樣本驗不出人類DNA，「多數是給了我們水喉水」，但他理解為何會出現「作弊」情況，不排除的士司機、安老院職員及食肆員工等，擔心染疫後無法工作，導致沒有收入所致。
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