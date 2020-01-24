新冠肺炎｜曾祈殷批前線執行抗疫政策現問題　早期沒設社區清零目標「敗筆」 (15:33)

多國接連出現變種新型冠狀病毒，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷在港台《城市論壇》指出，本港應檢視輸入個案基因排序，決定需否推出其他措施例如禁航班，他又批評政府在抗疫上有政策，但前線執行能力出現問題，早期沒設社區「清零」目標是「敗筆」。食物及衛生局前政治助理陳凱欣稱要嚴防輸入個案，關注一旦變種病毒輸入，公營醫療系統能否應付。
陳凱欣表示，政府處理第四波疫情的表現令巿民失望，第三波疫情輸入個案的漏洞並未堵塞。她舉例稱，近日政府才在機場引入快速測試及設指定酒店，「點解第四波先做到？」她稱有感第四波太多火頭，質疑政府處理上似乎有心無力。
醫管局員工陣線副主席羅卓堯稱，年初工會提出封關，對政府其後沒檢視邊境問題較失望，「我哋日日係到頂，你就繼續喺後面放火」 ，斥政府沒迅速處理指定檢疫酒店等問題。
立法會前醫學界議員梁家騮指出，全球數千萬人感染，不少是無症狀感染，「清零」目標是「很不現實」，會是「Losing battle（註定打敗仗）」，又稱市民開始不太緊張新冠肺炎死亡率。
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