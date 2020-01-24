聯合醫院｜袁國勇：暫未見聯合醫院醫護防疫措施做錯　病人入院檢測假陰性可致超級傳播 (13:30)

聯合醫院出現新型冠狀病毒院內超級傳播，其2D懷安科及內科病房累計12名病人和7名員工確診或初步確診。港大微生物學系講座教授袁國勇今早（27日）出席無綫《講清講楚》後稱，暫未見醫護防疫措施有何做錯，稱估計超級傳播者84歲女病人在入院前已受感染，但入院首次檢測假陰性，其後進入非負壓病房，每小時換氣次數不足12次，病房內亦不用佩戴N95口罩，故可引起超級傳播，他認為與感染控制措施沒甚關係，反而與入院時檢測有關。