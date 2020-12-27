警油尖觀塘打擊違令場所拘22人　34人違限聚令遭票控　 (10:58)

連同上述水煙場所，油尖警區人員在3日行動中共拘捕15男6女（年齡介乎18至55歲），涉嫌無牌售賣酒類飲品、販毒、藏有攻擊性武器、違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）等，另有14男8女（19至29歲）涉違限聚令遭票控。行動中，人員檢獲約值70萬元的懷疑毒品、約6萬元現金、5把刀、5支鐵棍、約值1.4萬元的49支酒類飲品及457罐啤酒。

另外，觀塘警區雜項調查隊、反三合會行動組聯同新界南機動部隊人員，昨晚（26日）10時45分突擊搜查區內16個單位，於開源道一工廈發現一間懷疑正在營業的派對房間，一名30歲劉姓男子涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕，房間內年齡介乎22至31歲的7男5女則違限聚令遭票控。