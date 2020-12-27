新冠肺炎｜青山灣入境事務中心越南籍非法入境者確診　中心即時暫停探訪 (08:49)

入境事務處今（27日）表示，一名被羈留於青山灣入境事務中心的越南籍非法入境者昨晚（26日）確診新型冠狀病毒（個案8599），已即時送院治療；入境處會盡快安排中心內所有被羈留者及入境處人員進行病毒測試，並即時暫停所有探訪，直至另行通知；處方亦已安排全面清潔及消毒相關羈留設施。16:42報道：今增70確診23源頭不明 一輸入病例英國返港第19天檢測陽性 聯合醫院人員須強制檢測
入境處稱，3名越南籍非法入境者前日（25日）被送往中心羈留等候遣返，並獲安排隔離和抽取深喉唾液樣本進行病毒測試，等候檢測結果期間該3人沒與中心的其他被羈留者或任何公眾人物接觸，相關的入境處人員皆穿合適個人保護裝備，其中一人昨晚確診，兩名與確診者同處一個羈留室接受隔離的被羈留者的檢測則陰性，但被列為密切接觸者，已獲安排送往檢疫中心隔離及進行醫學監察。
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