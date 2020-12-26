明愛醫院男護染疫　孕婦入廣華分娩初步確診 (18:24)

該護士的最後上班日期為12月23日，日常工作包括護理新冠病毒確診病人，其間有佩戴合適的個人防護裝備。有兩職員因曾與該護士用膳，以及在沒戴口罩下交談，兩人被列為密切接觸者。該男護士亦曾在潛伏期間與親友用膳，衛生署仍在調查。

劉家獻亦稱，廣華醫院婦產科一名懷孕女病人初步確診。該女病人今日凌晨因穿羊水入院，當時有發燒，被送入產科單人病房，隨即進入產房分娩，早上順產誕下一名女嬰。及後該女病人返回單人病房，嬰兒被送往兒科單人病房。至中午，女病人病毒檢測結果呈陽性，轉送隔離病房，目前情況穩定。女嬰的病毒測試初步呈陰性，轉往隔離單人病房觀察。

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