聯合醫院懷安科2D病房15病人醫護確診　袁國勇：超級傳播者1傳14人 (17:57)

聯合醫院表示，該名84歲「超級傳播者」（個案8376，12月24日公布確診）12月15日經急症室入院。袁國勇指出，該病人當時因糖尿病酮酸中毒，昏迷送入聯合醫院深切治療部，首次新冠病毒檢測呈陰性，雖然她右肺下半部有少許病變，但因神智不清的病人一般易出現吸入性肺炎，故起初醫生未懷疑該病人染疫。

九龍東醫院聯網感染控制主任馮秀珍表示，該病人於12月18日轉到2D病房。袁國勇稱，數日後有另一患者確診，進行接觸追蹤才發現個案8376確診，而且病毒數值（CT value）低至約14至18，代表病毒量高。

袁國勇稱，懷安科紓緩治療病房的病人，多數本身患末期癌症或嚴重器官衰竭，免疫系統差，加上個案8376曾轉到同病房的另一病區留醫，導致傳染更多人。

袁國勇指出，其中一名毋須戴眼鏡的染疫護士，曾為「超級傳播者」病人洗口、餵食等，因沒有眼鏡阻擋，病人飛沫較易入眼，相信由此染疫。

袁國勇認為，因東九龍社區疫症壓力非常大，難以避免有在社區感染新冠病毒的病人進入醫院，病人若年紀大、免疫系統差，易成超級傳播者，「第三波（疫情）很多老人院（爆發疫情）就是這樣發生」。

他建議，若有病人入院後首次新冠病毒檢測呈陰性，但肺部X光或臨牀病徵無好轉，必須做第二次檢測；醫護人員進行任何要病人除口罩的護理程序時，應戴護目鏡保護眼睛。他又表示，現時涉事病房已停收新症，並添置空氣清新機，增加病房空氣流量。他亦建議院方盡量不要安排病人轉病區，但承認目前病房爆滿下，「講就易，做就好難」。

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