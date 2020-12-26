中央廣播電視總台亞太總站澳門揭牌成立 (16:00)

全國政協副主席何厚鏵、澳門特首賀一誠、中宣部副部長及中央廣播電視總台台長兼總編輯慎海雄、澳門中聯辦副主任張榮順、嚴植嬋等，在澳門出席儀式。而全國政協副主席董建華、梁振英、香港特首林鄭月娥、香港中聯辦主任駱惠寧、駐港維護國家安全公署署長鄭雁雄等，則在香港以視像方式對亞太總站揭牌表示祝賀。

慎海雄致辭表示，當今世界正在經歷深刻變革，亞太地區在國際地緣政治和世界經濟發展中的地位和角色愈來愈重要。他引述國家主席習近平在APEC第二十七次領導人非正式會議上指出，中國將始終不渝紮根亞太、建設亞太、造福亞太，同亞太各方一道，共創共享和平繁榮美好未來。

他又說，媒體是友好交往的傳播者、務實合作的推動者、和諧共處的守望者，總台將依託亞太總站，做中國和亞太鄰居的橋樑、亞太地區和世界的橋樑，充分發揮香港、澳門東西方文明交融交彙的獨特優勢，講好地區國家堅持文明交流互鑑的故事，堅持多邊主義和自由貿易的故事，追求共同繁榮發展的故事。

賀一誠在致辭中對亞太總站的成立表示祝賀。他表示，中央廣播電視總台亞太總站的設立，將為整合統籌亞太各地海外資源開啟新的篇章，為連結港澳、東南亞，以至「一帶一路」沿線地區的精準傳播帶來新一輪的發展。

其他報道：會計師會新會長認淺藍：專業無黃藍 聆聽左中右

其他報道：洗錢陰霾停眾籌 逐月苦種「石牆花」