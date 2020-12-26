聖誕節機場冷清　有外傭稱抵港6小時始完成入境手續 (16:20)

今年聖誕節機場非常冷清，工作人員比抵港的人多，政府宣布昨（25日）起由海外抵港者須入住指定檢疫酒店14日增至21日。記者今（26日）於機場觀察逾三小時，只有約10名抵港外傭步出接機大堂。有來自馬尼拉的外傭透露，今早約7時44分抵港，花逾6小時完成所有手續，其中4小時用作等候新型冠狀病毒檢測結果。她稱中介公司已為她安排入住檢疫酒店21日，故沒有感到不便。
從新加坡探親回港的Ken則認為，政府宣布延長檢疫期太倉卒，他在新加坡用半日找另一間指定檢疫酒店，花費逾萬元房租，十分不便。
為圓機師夢 港男無懼變種病毒赴南非讀書
另外亦有港人無懼疫情，前往南非讀書追夢，希望成為飛機師。27歲葉先生（Eric）將於今晚前往南非讀書，他提早4至5小時來到機場並即時做病毒檢測。他表示本來打算明年1月1日離港，但現時疫情嚴峻，怕當地會封關，故更改機票提早出發。
面對南非出現的變種新冠病毒，以及每日數千宗確診，葉先生稱「擔心、驚啊」，稱家人曾勸他別冒險前往當地，但為未來無辦法，他相信家人會理解其追夢的心情，到達當地會注意個人衛生及戴口罩。
葉先生稱早在兩、三年前立志成為飛機師，本來打算今年4月出發，惟南非封關半年打亂其計劃。他預計在南非待一年半至兩年，讀書期間不打算回港探親，除非疫情緩和，否則檢疫21日「非常浪費時間」。
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