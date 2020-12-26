聯合醫院懷安科病房爆發新冠肺炎　累計12病人7職員染疫 (23:52)

【17:01】醫管局總行政經理劉家獻今日（26日）在疫情記者會稱，聯合醫院懷安科紓緩治療病房分別再有8名病人及4名職員初步確診，即累計11名病人及4名職員染疫。

初步確診的病人年齡介乎20至92歲，均為女性，目前已轉送隔離病房，情況穩定。當中一名83歲病人12月18日入住懷安科病房，翌日轉到骨科病房，一日後出院。她12月24日到社區檢測中心接受檢測，結果初步呈陽性。醫院感染控制組經追蹤調查後，將7名曾於骨科病房住在該病人附近的病人列為密切接觸者，須隔離檢疫，其中兩名病人已出院，醫管局已交由衛生防護中心跟進。

4名初步確診職員中，兩人為護士，其餘兩人為支援職系員工，包括抽血員及病房助理，4人情況穩定。院方將會進行接觸追蹤調查，所有在該病房工作的員工，以及曾到過該病房的職員，均會接受檢測。

【15:30】聯合醫院懷安科病房爆發新型冠狀病毒感染群組，繼3名懷安科紓緩病房病人日前確診後，本報今日接獲最新消息，有關病房再發現染疫者，包括病人及醫護，初步了解人數約10人。

日前3名聯合醫院懷安科病人確診後，醫管局已收緊恩恤探訪。

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