鳥籠底鬆脫鴿子飛上樹主人報警　消防三援無果　愛協：無受傷難接近建議暫緩行動 (12:11)

吳女的鴿子「春春」飛走後，她以飼料吸引「春春」飛回鳥籠不果，遂報警求助。消防及愛護動物協會人員到場，由於上址有車停泊，消防未能架起雲梯救援。消防員一度以爬梯到高處，以棍及網嘗試接觸「春春」，「春春」受驚由離地約3米位置飛至約10米高樹幹上。吳女稱，愛協人員到場後表示鴿子應該在樹上，故未有協助救回。消防及後亦收隊離場。

至今（26日）凌晨2時許，「春春」仍在樹上未有離開。吳女見上址車輛已駛走，遂再度通知消防到場展開救援。消防到場後，因天色昏暗未能架起雲梯，逗留約45分鐘後暫時收隊，至清晨6時許再到場救援。消防再次以棍及網接觸「春春」，「春春」受驚飛到大樹上較入位置，消防未能把牠救回。吳小姐表示，現打算聯絡樹藝師及航拍機搜救人員協助。

「春春」自幼被養 飼主憂難適應野外生活

吳小姐說，約7個月前於街上發現「春春」，當時牠疑從鳥巢墮下受傷，由於未能找到鳥巢，她遂將「春春」帶回家治理。吳小姐認為，「春春」自幼被飼養，未必能適應野外生活。

愛協：優先處理緊急個案 散養家禽違法

愛協回覆表示，該鴿子疑為散養家禽，人員在場觀察，認為該鴿子活動能力正常，能自如地在樹上飛來飛去，沒有受傷或被困，未見有任何即時危險。愛協稱，當時鴿子在約3層樓高位置，要接近該鴿有相當難度，遂建議暫緩採取行動。愛協續指出，動物督察服務為義務服務，需按個案急切性進行評估，優先處理緊急、有動物身處險境的個案。

愛協又引述《公眾衛生（動物及禽鳥）（禽畜飼養的發牌）規例》及《廢物處置條例》指出，市民如未獲得漁護署發出特別牌照而散養任何活家禽如雞、鴨、鵝、鴿和鵪鶉均屬違法。