派對房間無牌酒吧聖誕夜涉違例營業　3人被捕44人遭票控違限聚令 (10:37)

警員於該懷疑無牌酒吧拘捕一名26歲周姓本地男負責人，以及一名21歲曾姓女負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。另有16男13女酒客涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，他們亦違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），遭警方票控。調查其間，警員於其中一名33歲男子身上搜出約1.4克、市值約690元的懷疑氯胺酮，他同時涉嫌管有危險藥物被捕。行動中，警方檢獲超過100罐啤酒及30支烈酒，總值約31.2萬元。

警員並於上址一派對房間拘捕一名29歲梁姓男負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。房間內年齡介乎17至33歲的9男6女，則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）遭警方票控。所有被捕男女正被扣留調查。

警方指出，涉案無牌酒吧約300呎，派對房間則約150呎。警方仍在調查上址是否由三合會操控。