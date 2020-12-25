玉蓮臺2座居民須強制檢測　本港今增57宗確診25宗源頭不明【短片】 (22:00)

【22:00更新】截至今日（25日）凌晨零時，本港新增57宗新型冠狀病毒確診個案，其中55宗屬本地感染，當中包括25宗源頭不明。今日輸入個案2宗，另約有50宗初步確診個案。
玉蓮臺累計8個案涉4單位
政府今晚刊憲，任何在12月5至25日期間曾身處牛頭角道297號觀塘花園大廈玉蓮臺2座超過兩小時的人（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須強制檢測。
衛生防護中心傳染病處主任張竹君今午稱，觀塘花園大廈玉蓮臺錄得多一宗確診，屬一個新單位。玉蓮臺累計有8宗個案，涉及4個單位，其中兩個單位為同層相近單位，另有兩個單位屬樓上樓下。
仁濟醫院郭玉章夫人護老院院友確診
本地源頭不明個案中，一人為葵涌仁濟醫院郭玉章夫人護理安老院院友（個案8427）。張竹君表示，該名院友有5名同住者，亦曾在4樓與其他院友共處，衛生署將4樓院友及數名工作人員列密切接觸者，需送往檢疫。該院友無病徵，本月21日曾外出覆診抽血，翌日返院舍時檢測，結果呈陽性。
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