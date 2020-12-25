12港人扣內地｜至少7家屬收官派律師通知　案件下周一鹽田法院開審 (18:20)

本報致電鹽田區人民法院查詢，接電話的職員表示，案件屬於不公開庭審，不設旁聽，亦不設網上直播庭審。該職員稱，家屬只能委託律師了解進度及最終審判結果，問到家屬有沒有其他方法到場旁聽，該職員表示：「沒有其他辦法了，因為是不公開庭審。」

家屬促直播庭審公開審訊詳情

家屬表示，由於法院在審訊前3日才發出通知，當中包括公眾假期，無法趕及親自到法庭旁聽，故向內地當局提出三項要求，包括全程網絡視像直播庭審、公開案件審訊詳情、公開庭審，讓外界得知兩名未成年人的聽證日期，以及讓家屬代表、家屬委託律師、香港及國際媒體、各國外交人員能到場旁聽。

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