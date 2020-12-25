關注劏房戶團體聖誕「報哀音」　改詞促政府實行租務管制 (13:41)

其他參與的劏房戶團體包括葵涌劏房居民大聯盟、大角嘴劏房關注組、 無家有策關注組等。多名劏房戶輪流發言，他們的聖誕願望均是盡快獲分配公屋。部分居於油尖旺區的劏房戶說，現時租金貴，加上失業，十分難捱。大角嘴劏房關注組要求政府在市區重建項目，預留地方改建成公屋單位。

上述團體建議，政府應檢討相關租務條例，舉辦更多公眾諮詢，制定針對劏房的租務管制政策，包括劏房、板間房、天台屋及工廈等，保障基層權益。

另外，雖然政府宣布為輪候公屋超過三年的居民提供津貼，但上述團體收到不少居民投訴措施嚴苛，稱若單人非長者公屋申請者等，未必能受惠。團體建議政府應放寬津貼的申請資格，令所有長期輪候公屋的居民獲得援助。

關注基層住屋聯席分別將聖誕歌曲《普世歡騰》、《Jingle Bells》、《馬槽歌》改詞。《Jingle Bells》改詞為「等公屋、等租管、地產無王管」；《馬槽歌》改詞為「投訴過，政府懶理，沒法紓解苦困」、「林鄭你啊應望望你班基層住處」，諷刺政府無視基層住屋需要。