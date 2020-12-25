新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:45)

本港周四（24日）新增71宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（12月18至24日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。
○油尖旺區
三軍會會所
帝后廣場
嘉榮大廈 好彩海鮮酒家
○深水埗區
高登電腦中心
元洲街280-288號 龍寶酒家
黃金商場 潮福蒸氣火鍋
東廬大廈 中央飯店
○觀塘區
順利商場
富臨中心
順利街市
啟田商場 肯德基
牛池灣街市熟食中心新源茶樓
滙景廣場
牛頭角分區警署
鯉魚門廣場 明星海鮮酒家
○九龍城區
土瓜灣街市
何文田街市
○黃大仙區
牛池灣市政大廈
明星商場 明星海鮮燒鵝專門店
安田中心 La Porte
龍池徑67號 新龍城茶樓
○沙田區
錦泰商場
隆亨街市
○葵青區
石籬商場1期 譚仔三哥米線
○灣仔
駱克道街市
○中西區
中環中心
○東區
K11 ATELIER 英皇道
○西貢區
尚德廣場
新都城2期
新都城街市
富康花園商場
PopCorn 鮨千寿
彩明商場 點紫小食
欣景路巴士站公廁
○荃灣區
綠楊坊
○元朗區
俊宏廣場
○屯門區
大興體育館
富泰商場
景峰花園商場
○離島區
D'Deck
資料來源：衛生防護中心（截至12月24日）
新冠肺炎 確診個案：
新冠肺炎 死亡個案：
新冠肺炎 擅自離院個案：
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