新冠肺炎｜港府周五凌晨起禁自南非人士登機抵港 (23:10)

港府表示，考慮到南非發現傳播力強的新變種新冠病毒，政府有需要採取嚴厲措施，限制曾逗留南非的人登機來港。食物及衛生局長將引用相關規例作出指明及公告，收緊《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）下的規定，除早前已宣布的英國外，所有於登機當天或之前21天曾逗留南非超過兩小時的人，亦將不會獲准登機前來香港，周五（25日）凌晨零時起生效。
中國以外地區抵港者須強制檢疫21天
此外，港府收緊《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）及《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章）下的規定，所有於到達香港當天或之前21天曾在中國以外地區逗留的抵港者（不論經機場或陸路口岸抵港），需要在指定檢疫酒店強制檢疫21天。
另外，所有於12月2至23日由英國抵港、12月2至24日由中國以外地區抵港的人，除了須在到港後第19或20天到社區檢測中心或在指定檢疫酒店接受檢測外，必須在確定檢測結果前留在居住地點、私人處所或在檢疫令上指明的檢疫地點。
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