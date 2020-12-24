新冠肺炎｜港府周五凌晨起禁自南非人士登機抵港 (23:10)

中國以外地區抵港者須強制檢疫21天

此外，港府收緊《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）及《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章）下的規定，所有於到達香港當天或之前21天曾在中國以外地區逗留的抵港者（不論經機場或陸路口岸抵港），需要在指定檢疫酒店強制檢疫21天。

另外，所有於12月2至23日由英國抵港、12月2至24日由中國以外地區抵港的人，除了須在到港後第19或20天到社區檢測中心或在指定檢疫酒店接受檢測外，必須在確定檢測結果前留在居住地點、私人處所或在檢疫令上指明的檢疫地點。

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