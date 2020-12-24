16歲男涉攜戰術筆摺刀圖作非法用途脫罪　官：沒證據被告意圖傷人 (18:43)

被告現年為17歲中五學生，控罪指稱他於今年1月25日，在旺角彌敦道636號銀行中心廣場外，管有一支14厘米長的黑色戰術筆、一把10厘米長的摺刀，意圖作非法用途使用。

劉官裁決時指出，涉案金屬筆堅硬、有重量，有一支金屬粗針，而且摺刀刀鋒鋒利，認為兩件物品可用作傷害他人身體。對於被告稱當時是跟人群向旺角站E2出口跑，劉官質疑當時有更近的出口，為何未有盡快離開，但本案關鍵在於為何被告當時從北向南跑向E2出口。劉官稱，若當時彌敦道和山東界一帶有非法集結，被告不會從北向南，即朝警員佈防的方向跑，加上逃匿亦不一定是畏罪逃匿，因此裁定被告並非參與非法集結。

劉官續表示，年初一當晚有不少人在街上往來，亦有人戴口罩。被告被截停後，除沒回答拘捕警員的問題外，一直表現合作，其間沒叫示威口號和挑釁警員，亦沒手持示威標語和作破壞社會安寧的行為，被捕前一直無取出和使用涉案物品，認為控方不足以證明被告有意圖用作傷人，裁定被告罪名不成立。裁決後，有旁聽者眼泛淚光，被告則上前與朋友擁抱。

其他報道：26歲男工管有雷射筆罪脫 官稱兩警證供不一致「極不尋常」

其他報道：女子涉管理賣淫場所脫罪 官：警證供矛盾 批督察稱「手民之誤」貽笑大方