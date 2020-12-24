3少年分涉襲警管物品圖毁財產罪成還押　官：即時監禁幾乎無可避免 (19:00)

被告依次為戚晉浩（18歲）、張天倪（18歲）、張浩一（19歲）及何浩梃（22歲）。首被告早前承認在公眾地方管有攻擊性武器，但否認襲警罪；其餘3名被告則否認管有物品意圖摧毁或損壞財產罪。

官：上訴庭訂量刑指引 索感化報告不考慮任何建議

裁判官水佳麗表示，上訴庭近期就相關案件訂下量刑指引，相信各被告清楚明白，亦不要抱持「太多不切實際的期望」，就算法庭今次仍為他們索取感化報告，亦不會考慮報告內的任何建議，「只係了解情況」，形容即時監禁「幾乎無可避免」。

就首被告被控的襲警罪，水官認為涉案警員劉錦華作供清晰，亦有其他證人的證供支持，屬誠實可靠的證人，裁定襲警罪成。

有關管有物品意圖摧毁或損壞財產罪，水官認為涉案的「優品360」與景湖居只隔一條馬路，犯案者有機會逃進景湖居，裁定次被告蒙面等打扮，目的為參與社運，他管有士巴拿等工具亦缺乏合理辯解。水官又表示，第三被告雖任職巴士維修學徒，但辯方未能證明他當日需上班，又質疑他當時為何蒙面，遂裁定二人罪成。

至於脫罪的第四被告，水官接納其父親和友人的證供，即任職汽車維修學徒的被告到場只為與友人交收車匙，以幫助對方修理汽車，遂裁定他罪名不成立。

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