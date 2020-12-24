新冠肺炎｜醫管局收緊恩恤探訪安排　佛教醫院95歲男病人初步確診 (17:40)

相關報道：聯合醫院3病人初步確診新冠肺炎 曾入住可恩恤探訪紓緩治療病房

劉家獻表示，醫院現時已是採取不得探訪的機制，而恩恤探訪一般只在病人有生命危險的情況才會容許，而現時院方會在探訪前問清楚家屬有沒有病徵、外遊史、接觸確診者等，亦會要求家屬做好衛生措施。另外，恩恤探訪將會限時30分鐘，會限制家屬的活動範圍，其間家屬不得餵食。

另外，佛教醫院一名95歲男病人初步確診，他於12月9日因發燒入住伊利沙伯醫院，檢測屬陰性，後來接受治療後好轉。患者於12月13日轉送佛教醫院進行康復治療，當時他發燒，檢測後昨日初步確診，立即轉送伊利沙伯醫院隔離；9名與患者同病格的病人被列密切接觸者，當中6人仍留醫並已隔離，3人已出院，相關資料已交衛生防護中心跟進。

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