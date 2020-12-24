擅自離院確診者李運強今午提堂　准保釋明年2月訊 (17:30)

被告李運強（63歲）報稱沒有固定居所，控罪書上亦無列明職業。他被控於今年12月18至20日間，包括首尾兩日，在香港自知屬受指明傳染病、即2019冠狀病毒感染的人，不得身處公眾地方使其他人蒙受感染的危險。

控方透露，衛生防護中心已向被告發出「終止隔離令」通知，因此被告今午可以應訊。控方反對被告保釋，被告沒有律師代表，自行申請擔保。

據了解，衛生署人員發現被告是確診病人的緊密接觸者，被告本月11日的病毒測試結果呈陽性，隨即送往亞洲國際博覽館作隔離治療，至本月14日轉至伊院隔離病房，有職員提醒他不得擅自離開病房。

李運強被捕有招認 稱逃走因怕打針

至本月18日下午近5時，職員目睹被告在梯間出現，有護士發現被告逃離病房，隨即通報衛生署。至本月20日晚上，警方接報被告在旺角街頭出現，將被告送回醫院。被告本月23日再做病毒檢測，結果呈陰性，可以出院。據悉被告被捕後有招認，透露因為害怕打針和接受診治，所以逃離醫院。

本案今早一度移師到另一個法庭審理，安排人員清潔消毒，之後恢復原有安排。主任裁判官嚴舜儀表示，「有消息指一名出庭的被告要隔離，但他已通過病毒檢測，隔離令已解除」，所以毋須轉庭處理。