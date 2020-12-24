19歲裝修工、23歲地盤工涉馬路擲物　非法集結罪表證成立 (15:32)

陳文熙（19歲）和陳穎鏗（23歲）被控今年2月5日在天水圍天瑞路往天華邨方向的馬路參與非法集結。另一名同案12歲印度裔男童早前已承認在公眾地方造成阻礙罪，被判12個月感化令。辯方表示，不會就被告的身分、當日的行為和招認內容提出爭議，亦會承認阻街，但不被控方接受。

當日在天瑞站當值的港鐵助理經理江志成供稱，當晚目睹5至6名身穿深色外套和戴口罩的人，將單車和垃圾桶丟出天瑞路的馬路上，導致部分車輛受阻。江志成說，其間一人轉頭和指向他稱「你唔好咁多事」，他因擔心該些人會將雜物丟向輕鐵路軌，遂透過無線電通訊器通知控制中心，要求列車暫停行駛至天瑞站，他其後聽到有人高呼「走呀，有狗」，並看到部分人遭警員制服。

警員彭兆衡供稱，他原在天瑞巴士站觀察現場情況，其間看見7至8人將雜物丟向馬路，最終於晚上11時多截停陳穎鏗，又形容當日巴士站和輕鐵站均有市民候車。

高級警員劉仲成則供稱，當晚近11時半以「公眾地方行為不檢」罪拘捕陳文熙，陳文熙在警誡下稱「我只係掟咗4部單車同垃圾桶出馬路，我淨係諗住堵塞條馬路，冇做其他嘢」。

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