兩青年毁港鐵站幕門各囚26月　官︰暴力手法與民主和平願景愈行愈遠 (13:15)

首被告為侍應盧智聰（21歲），次被告為無業林俊（24歲）。兩人聞判後表現冷靜，隨後首被告向旁聽席親友揮手，次被告向公眾席的人舉起拇指。

法官練錦鴻判刑時指出，兩星期前因首被告的父親稱，首被告有精神病，故押後判刑為他索取精神科報告，惟報告指稱首被告只有情緒問題，未嚴重至患精神病，因此並非求情理由；而首被告早前求情時稱，當時因關心次被告跟隨進入港鐵站，練官指這亦非進行破壞的理由。至於次被告求情稱犯案為了癱瘓地鐵站，防止暴力衝突，練官表示兩者邏輯上無關聯。

練官稱，兩人所破壞的並非200萬元的死物，而是整個地鐵的運作、社會的和諧、人與人之間的互信，以及市民安居樂業的權利，又說兩人對社會的願景並非減刑理據，「手法更與他們爭取民主和平的願景愈行愈遠」。

練官接受兩人非為個人利益，或只是受他人不負責任的鼓勵及支持而影響，但認為兩人心理正常，即使年輕亦有獨立思考，若法庭不予以嚴懲，會令社會誤以為，年輕人有理想便可為所欲為。

其他報道︰16歲女生WhatsApp稱擬用食用醋火酒害警 認罪判更生中心

其他報道︰強制檢測｜明恩樓流動檢測站大排長龍 林鄭月娥到場視察10分鐘離去