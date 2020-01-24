女子涉管理賣淫場所脫罪　官：警證供矛盾　批督察稱「手民之誤」貽笑大方 (12:55)

被告伍貴平的律師早前爭議，警員到場後以紅色貼紙遮蓋大廳一部閉路電視的鏡頭，又拔走另一個鏡頭的電線，事後有攝錄機及記憶卡不翼而飛，故質疑警方濫權，要求擱置審訊。暫委裁判官曾宗堯裁決指出，警員就閉路電視的證供有多處矛盾，法庭拒絕接納。

曾官表示，調查本案的督察去信辯方稱，場內閉路電視無法正常運作，所以（as such）警方沒有檢取鏡頭和記憶卡，但另一警員表示閉路電視有亮紅燈，可正常運作。曾官指出，該督察作供時猶疑很久，才解釋犯了手民之誤。曾官形容，一名督察聲稱不理解「as such」的意思，實屬「貽笑大方」及「行文粗疏」。

曾官又指出，督察解釋以貼紙遮鏡頭可保護喬裝警身分，惟另一名警員否認現場有鏡頭，說法不合理；但除非紀律部隊濫權情況極端，否則法庭不會終止聆訊，故拒絕辯方的終止聆訊申請。

不過，曾官表示，3名「放蛇」警員稱被告向他們推銷手淫服務，但警員提及的收費不同，基於口供關鍵分歧，裁定被告罪名不成立。

本報向警方查詢會否跟進涉事警員的行動手法，例如展開紀律聆訊，警方表示會研究相關判辭及檢討案件，並在需要時作出適當跟進。