16歲女生WhatsApp稱擬用食用醋火酒害警　認罪判更生中心 (12:38)

控罪指稱，兩名被告於去年11月18日，在香港串謀意圖共同非法及惡意向警察施用有害物品，即從含有異丙醇、乙酸及異丙基的混合液中，釋放的氣體使該人受損害、精神受創或惱怒。

辯方求情時指出，女被告從小都是品學兼優；她有強烈悔意，還押期間態度合作有禮，更保持考好應屆中學文憑試的決心，懲教署亦表示可在更生中心內盡量安排被告應考，故希望法庭接納感化報告，在阻嚇和更生之間取得平衡。

屈官在判刑時表示，案件本來已安排審訊日期，女被告認罪來得較遲，但報告顯示她有悔意。屈官強調案件嚴重，因女被告與本案另一被告有計劃地共同犯案，而且是針對警方，但考慮女被告的師長對她評價正面，接納她是年輕衝動犯案，故同意感化官建議，判處被告入更生中心。