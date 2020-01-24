強制檢測｜乙明邨明恩樓流動檢測站大排長龍　林鄭月娥到場視察10分鐘離去 (11:56)

政府清晨派員到乙明邨明恩樓執行強制檢測令，未能出示檢測結果證明的居民須即時到流動檢測站進行檢測，檢測站大排長龍，不少居民早前遞交樣本瓶，至今未收到通知檢測結果的短訊，在檢測站排隊至少一個半小時，不滿當局無清楚交代此類居民是否需今日內再做檢測。特首林鄭月娥11時到場視察，逗留約10分鐘後離去。
早上9時半，大批居民到位於球場的流動檢測站排隊等候檢測，居民黎小姐一度鼓譟，「今日唔排有冇犯法？我交咗樽畀你點樣證明我有無交？陣間你話收唔到個樽，又話我冇做到（檢測），要拉我咁點？」她早前提交樣本瓶後未收到通知結果短訊，不滿當局無清楚交代此類居民是否需今日內再做檢測，現場職員解釋，有交樣本瓶的居民可留下個人資料，職員會向衛生署核對是否曾做檢測。
29樓住戶伍太上周遞交樣本瓶，同樣至今未收到檢測結果短訊，以為代表檢測結果陰性，她早上6時半出門上班，見到大批人員在大廈地下戒備，「嚇親我，以為又有大爆發」，其後被職員要求返回住所，9時半再到流動檢測站進行檢測，她批評政府安排混亂，「早知道深喉測試唔得嘅，索性叫我哋落嚟撩喉嚨囉」。
居民陳小姐稱，明恩樓上周一（14日）出現第5宗確診個案，於是自行到私家醫院檢測，翌日（15日）取得陰性結果證明，政府其後向明恩樓居民派發樣本瓶，她則未有留樣本檢測，至今早（24日）出門時，職員不認可其檢測結果，因檢測不是在指定期間進行，「我比政府更擔心自己健康，但今日就唔畀我出入」。
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