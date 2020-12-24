新冠肺炎｜南非同現變種新冠病毒　何栢良：入境限制應與英國抵港者看齊 (11:30)

何栢良指出，從南非抵港的人數量不多，本港自疫情至今共錄得4宗來自南非的輸入個案，均在3月發現。他表示，南非與英國的變種病毒幾乎同時出現，兩者基因變異有共通點，惟並非互相傳染而出現變種。他又引述南非方面的資料，指出該國確診量由12月初的每日2000宗急增至昨日的1.4萬宗；年輕人的感染個案上升，而重症病人亦多了年輕人。

本港兩宗來自英國的新冠病毒輸入個案發現變種病毒，何栢良稱，英國確診個案中有三成發現變種病毒，因此本港在英國輸入個案中發現變種病毒屬預期之內。他指出過去兩個月來自英國的輸入個案，患者大多為20歲以下並且無病徵，憂慮返港的人提交第二次檢測的樣本質素欠佳造成假陰性，令變種病毒有機會流入社區傳播。

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