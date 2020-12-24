新冠肺炎｜南非同現變種新冠病毒　何栢良：入境限制應與英國抵港者看齊 (11:30)

英國周三（23日）表示，在兩名從南非回國的新型冠狀病毒患者中發現另一款變種新型冠狀病毒。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（24日）接受電台訪問時表示，其他與南非有航班來往的國家已陸續禁止該國航班升降，建議港府處理南非抵港者的限制措施，應與英國抵港的人看齊。
何栢良指出，從南非抵港的人數量不多，本港自疫情至今共錄得4宗來自南非的輸入個案，均在3月發現。他表示，南非與英國的變種病毒幾乎同時出現，兩者基因變異有共通點，惟並非互相傳染而出現變種。他又引述南非方面的資料，指出該國確診量由12月初的每日2000宗急增至昨日的1.4萬宗；年輕人的感染個案上升，而重症病人亦多了年輕人。
本港兩宗來自英國的新冠病毒輸入個案發現變種病毒，何栢良稱，英國確診個案中有三成發現變種病毒，因此本港在英國輸入個案中發現變種病毒屬預期之內。他指出過去兩個月來自英國的輸入個案，患者大多為20歲以下並且無病徵，憂慮返港的人提交第二次檢測的樣本質素欠佳造成假陰性，令變種病毒有機會流入社區傳播。
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