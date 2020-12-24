強制檢測｜乙明邨明恩樓有居民曾檢測後未收到短訊　今准登記後進出大廈 (14:20)

徐英偉︰政府未事先通知執法 防居民逃走

明恩樓的流動檢測站於早上9時半運作，有居民此前做了檢測惟未能出示有關證明，登記個人資料後可離開大廈，稍後再返回進行檢測；亦有未能出示檢測證明的居民按要求留下個人資料後，協助登記的職員稱「手頭Check（查）唔到（之前是否曾做檢測）」，遂要求居民前往流動採樣亭再做檢測。

民政事務局長徐英偉到場視察，他說，為免有未檢測居民逃走，未有提前通知今早採取執法行動。他表示，如居民已交樣本瓶但未收到短訊，只需留下個人資料及遞交樣本瓶的日期，職員會找到相關紀錄。

沙田民政事務處今午發新聞稿表示，已獲衛生署提供曾經進行深喉唾液測試及測試結果呈陰性的乙明邨明恩樓居民的紀錄，民政處會在現場即時核對居民的身分和他們曾進行深喉唾液的紀錄，並已成功核實了部分居民的紀錄。

居民李先生上周四提交深喉唾液樣本瓶，至今未收到檢測結果短訊，他引述區議員稱無收到短訊即好消息，但未預計到大批人員早上到大廈執行強制檢測公告，形容行動很突然。有不願具名的女住客亦表示交樣本樽後一周，仍未收到短訊通知，她批評政府做得不足，令她提心吊膽，冬至當日亦不敢與家人吃飯「做冬」，兩人登記個人資料後離開大廈。

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