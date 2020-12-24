乙明邨明恩樓居民今晨6時起出入須出示檢測結果　違者可罰款5000元 (09:27)

政府早前刊登強制檢測公告，要求曾在12月1至16日期間曾逗留沙田乙明邨明恩樓超過兩小時的人進行新型冠狀病毒檢測。沙田民政事務處今（24日）聯同田心警署、醫療輔助隊、房協，進行強制檢測公告執法行動。14:20報道：乙明邨明恩樓有居民曾檢測後未收到短訊 今准登記後進出大廈
由今早6時起，出入明恩樓的居民必須出示在12月7至21日期間，曾參與政府安排的新冠病毒檢測的檢測結果電話短訊通知或相關證明。政府亦會派員聯同房協的工作人員到訪明恩樓每個住戶，查驗所有住客是否已經進行檢測。
任何人如未能出示檢測結果電話短訊通知或相關證明，即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款5000元，並會收到強制檢測令，要求該人於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁6個月。
政府表示，考慮到自透過公告要求進行強制檢測以來，市民大致配合，在今日的執法行動中，執法人員會先發出口頭警告，並容許尚未完成強制檢測的市民即時到明恩樓附近的流動檢測站進行檢測。在未有檢測結果前，市民必須留在家中，以減低社區傳播的風險。
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