乙明邨明恩樓居民今晨6時起出入須出示檢測結果　違者可罰款5000元 (09:27)

由今早6時起，出入明恩樓的居民必須出示在12月7至21日期間，曾參與政府安排的新冠病毒檢測的檢測結果電話短訊通知或相關證明。政府亦會派員聯同房協的工作人員到訪明恩樓每個住戶，查驗所有住客是否已經進行檢測。

任何人如未能出示檢測結果電話短訊通知或相關證明，即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款5000元，並會收到強制檢測令，要求該人於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁6個月。

政府表示，考慮到自透過公告要求進行強制檢測以來，市民大致配合，在今日的執法行動中，執法人員會先發出口頭警告，並容許尚未完成強制檢測的市民即時到明恩樓附近的流動檢測站進行檢測。在未有檢測結果前，市民必須留在家中，以減低社區傳播的風險。

乙明邨明恩樓 強制檢測 相關報道：

乙明邨明恩樓有居民曾檢測後未收到短訊 今准登記後進出大廈

乙明邨明恩樓流動檢測站大排長龍 林鄭月娥到場視察10分鐘離去

強制檢測 其他報道：

政府刊憲12月1日起逗留平田邨平誠樓逾兩小時須強制檢測

新冠肺炎 確診個案：

今增71宗確診30宗源頭不明 富山邨富仁樓居民強制檢測

佛教醫院95歲男病人初步確診 醫管局收緊恩恤探訪安排

新冠肺炎 死亡個案：

瑪嘉烈醫院九旬翁、東區醫院八旬婦不治 港累計135死

新冠肺炎 擅自離院個案：

李運強今午提堂 准保釋明年2月訊

檢疫女昨擅離醫院 今不適求診送瑪嘉烈醫院隔離

新冠疫苗 相關報道：

林鄭月娥：採購協議有藥廠免責條款 若港府不接受根本買不到

林鄭月娥：港購入2250萬劑疫苗 可選時間地點接種特定疫苗 設基金支援現不良反應市民