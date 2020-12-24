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強制檢測｜政府刊憲12月1日起逗留平田邨平誠樓逾兩小時須強制檢測 (09:08)

藍田平田邨平誠樓昨（24日）新增兩宗新型冠狀病毒確診個案，累計5個單位共8人確診，其中兩個單位屬同一編號。政府今（24日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告及指明刊憲，要求12月1日至23日期間曾逗留平誠樓超過兩小時的人，須於12月28日前接受檢測。若在12月19日至23日期間已進行檢測，均會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。16:37報道：今增71宗確診30宗源頭不明　富山邨富仁樓居民強制檢測

須強制檢測者可選擇以下檢測途徑：

．於121間郵政局、20個港鐵站設置的自動派發機或醫管局47間指定普通科門診診所索取深喉唾液測試樣本收集包，並把樣本交回指定樣本收集點（派發點、收集點地址及服務時間

．自行安排接受由衛生署認可私營化驗所提供的檢測（名單

．於社區檢測中心接受檢測服務（預約網址

．於流動採樣站接受檢測服務（詳情

．於醫管局任何醫療設施（包括普通科門診診所或急症室），按照醫管局醫護人員的指示接受檢測

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