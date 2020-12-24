強制檢測｜政府刊憲12月1日起逗留平田邨平誠樓逾兩小時須強制檢測 (09:08)

須強制檢測者可選擇以下檢測途徑：

．於121間郵政局、20個港鐵站設置的自動派發機或醫管局47間指定普通科門診診所索取深喉唾液測試樣本收集包，並把樣本交回指定樣本收集點（派發點、收集點地址及服務時間）

．自行安排接受由衛生署認可私營化驗所提供的檢測（名單）

．於社區檢測中心接受檢測服務（預約網址）

．於流動採樣站接受檢測服務（詳情）

．於醫管局任何醫療設施（包括普通科門診診所或急症室），按照醫管局醫護人員的指示接受檢測

乙明邨明恩樓強制檢測 相關報道：

乙明邨明恩樓有居民曾檢測後未收到短訊 今准登記後進出大廈

乙明邨明恩樓居民今晨6時起出入須出示檢測結果 違者可罰款5000元

新冠肺炎 確診個案：

佛教醫院95歲男病人初步確診 醫管局收緊恩恤探訪安排

聯合紓緩病房3初確 疑涉恩恤探訪 無接觸確診病人專家檢討探訪安排

新冠肺炎 死亡個案：

瑪嘉烈醫院九旬翁、東區醫院八旬婦不治 港累計135死

新冠肺炎 擅自離院個案：

李運強今午提堂 准保釋明年2月訊

檢疫女昨擅離醫院 今不適求診送瑪嘉烈醫院隔離

新冠肺炎 其他報道：

近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽