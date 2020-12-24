新冠肺炎｜政府刊憲　英國抵港者須酒店檢疫21日 (08:24)

從今日起所有在抵港前21日曾逗留英國超過兩小時的人，將不會獲准登機前來香港；而在抵港前21天曾在英國逗留的人，不論經機場或陸路口岸抵港，則須在指定檢疫酒店強制檢疫21天。

至於在12月2日至23日抵港的人，如曾在英國停留並須在港接受強制檢疫，在到港後第19天或第20天到社區檢測中心或在指定檢疫酒店接受檢測，並須在確定檢測結果前留在該人的居住地點、私人處所或在檢疫令上指明的檢疫地點。

另外，新修訂的法例將容許政府彈性按防疫需要延長從個別地區抵港者的強制檢疫期，以及延長相關規例下抵港者於抵港前在其他地區逗留而訂定檢疫及登機要求的期限，兩者的上限均為28日。

新冠肺炎 相關報道：

英抵港兩留學生檢變種病毒 同行3人返家檢疫

疫苗「有得揀」 設接種保障基金 倘現不良反應礙生活會援助 藥廠非全免責

近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽