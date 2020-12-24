新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:15)

本港周三（23日）新增53宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（12月17至23日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:37報道：今增71宗確診30宗源頭不明 富山邨富仁樓居民強制檢測
○油尖旺區
三軍會會所
帝后廣場
南京街 香港餐室
西貢街 廟街冰室
白加士街 囍記車仔麵
嘉榮大廈 好彩海鮮酒家
通州街45號 橋底大排檔
德昌商業大廈 譚仔雲南米線
○深水埗區
高登電腦中心
汝州街204-206號地下 南昌冰室
○觀塘區
順利商場
富臨中心
順利街市
瑞和街市政大廈
啟田商場 肯德基
牛池灣街市熟食中心新源茶樓
○九龍城區
土瓜灣街市
○黃大仙區
牛池灣市政大廈
Mikiki Mos Burger
明星商場 明星海鮮燒鵝專門店
○沙田區
置富第一城「樂薈」 大快活
金山樓 明星海鮮燒鵝專門店
○葵青區
石籬商場1期 譚仔三哥米線
○東區
康怡廣場 alfafa
太古城中心
興華商場 大快活
○西貢區
尚德廣場
新都城2期
新都城街市
富康花園商場
PopCorn 鮨千寿
○元朗區
俊宏廣場
米埔自然保護區訪客中心
資料來源：衛生防護中心（截至12月23日）
新冠肺炎 確診個案：
新冠肺炎 死亡個案：
新冠肺炎 擅自離院個案：
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