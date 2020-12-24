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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:15)

本港周三（23日）新增53宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（12月17至23日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:37報道：今增71宗確診30宗源頭不明　富山邨富仁樓居民強制檢測

○油尖旺區

三軍會會所

帝后廣場

南京街 香港餐室

西貢街 廟街冰室

白加士街 囍記車仔麵

嘉榮大廈 好彩海鮮酒家

通州街45號 橋底大排檔

德昌商業大廈 譚仔雲南米線

○深水埗區

高登電腦中心

汝州街204-206號地下 南昌冰室

○觀塘區

順利商場

富臨中心

順利街市

瑞和街市政大廈

啟田商場 肯德基

牛池灣街市熟食中心新源茶樓

○九龍城區

土瓜灣街市

○黃大仙區

牛池灣市政大廈

Mikiki Mos Burger

明星商場 明星海鮮燒鵝專門店

○沙田區

置富第一城「樂薈」 大快活

金山樓 明星海鮮燒鵝專門店

○葵青區

石籬商場1期 譚仔三哥米線

○東區

康怡廣場 alfafa

太古城中心

興華商場 大快活

○西貢區

尚德廣場

新都城2期

新都城街市

富康花園商場

PopCorn 鮨千寿

○元朗區

俊宏廣場

米埔自然保護區訪客中心

資料來源：衛生防護中心（截至12月23日）

新冠肺炎 確診個案：

佛教醫院95歲男病人初步確診 醫管局收緊恩恤探訪安排

新冠肺炎 死亡個案：

瑪嘉烈醫院九旬翁、東區醫院八旬婦不治　港累計135死

新冠肺炎 擅自離院個案：

李運強今午提堂　准保釋明年2月訊

檢疫女昨擅離醫院　今不適求診送瑪嘉烈醫院隔離

強制檢測 相關報道：

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乙明邨明恩樓流動檢測站大排長龍　林鄭月娥到場視察10分鐘離去

政府刊憲12月1日起逗留平田邨平誠樓逾兩小時須強制檢測

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